Укр

Андрей Шевченко - главный тренер "Дженоа"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Андрей Шевченко Новость обновлена 07 ноября 2021, 15:34
Андрей Шевченко

Украинский специалист впервые возглавил клуб.

Именитый украинский экс-футболист Андрей Шевченко, которого итальянские СМИ сватали в "Дженоа", таки стал главным тренером футбольного клуба из Генуи.

Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды в twitter.

По информации источника, украинский тренер подписал контракт с генуэзцами до 30 июня 2024 года. Финансовые подробности традиционно упущены в официальном сообщении, однако, по информации СМИ, зарплата украинца в новом клубе составит примерно 1.8 миллиона евро в год. В штаб "Шевы" войдут его помощники по сборной Украины Мауро Тассотти и Альдо Мальдера.

В "Дженоа" отметили, что Шевченко является легендарным футболистом, который выигрывал "Золотой мяч" и Лигу чемпионов. Кроме того, в Италии заметили и тренерские достижения украинца, который привел свою национальную команду к историческому четвертьфиналу на Евро-2020.

""Дженоа" тепло приветствует Шевченко и желает ему плодотворной работы у руля старейшего клуба Италии", — гласит сообщение на официальном сайте итальянской команды.

"Телеграф" напоминает, что Шевченко покинул сборную Украины с большим скандалом. Специалиста после этого звали за океан, однако он решил попробовать свои силы в Старом Свете. Также именитый футболист претендовал на тренерское место в Британии. Кроме того, "Шеву" зовут представлять Украину на Олимпийских играх.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А
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