Андрей Шевченко возглавит клуб из Серии А: что известно к этому времени

Ждем Андрея Николаевича в "Дженоа".

Андрей Шевченко, который летом покинул должность главного тренера сборной Украины, в ближайшее время возглавит "Дженоа". Об этом на своем сайте сообщил известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, переговоры находятся в продвинутой стадии, и в ближайшее время будет официально объявлено о назначении.

На данный момент возможны два варианта подписания контракта: либо сразу на три года, либо на два с возможностью пролонгации еще на сезон.

В ноябре новым собственником клуба станет американская компания 777 Partners, и именно новые руководители захотели увидеть Шевченко у руля команды. Зарплата украинца составит примерно 1.8 миллиона евро в год, в его штаб войдут Мауро Тассотти и Альдо Мальдера, с которыми он работал в сборной Украины.

По состоянию на данный момент "Дженоа" под руководством Давиде Баллардини занимает 15-е место в Серии А.

Андрей Шевченко — в "Дженоа": однажды он уже феерил в Италии

Для Шевченко это будет первый опыт тренерской работы в клубе. До этого специалист возглавлял сборную Украины, с которой на Евро-2020 вышел в четвертьфинал турнира. Ранее Шевченко выступал в чемпионате Италии за "Милан". Суммарно бывший форвард провел за красно-черных 322 матча, в которых забил 175 голов и отдал 46 результативных передач. В 2004 году успехи украинцы были вознаграждены "Золотым мячом" как лучшему игроку в европейском футболе.

Как ранее сообщал "Телеграф", Шевченко был близок к тому, чтобы возглавить британский гранд.