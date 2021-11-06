Андрій Шевченко очолить клуб із Серії А: що відомо до цього часу

Чекаємо на Андрія Миколайовича в "Дженоа".

Андрій Шевченко, який влітку залишив посаду головного тренера збірної України, найближчим часом очолить "Дженоа". Про це на своєму сайті повідомив відомий італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

За даними джерела, переговори перебувають у просунутій стадії, і найближчим часом буде офіційно оголошено про призначення.

На даний момент можливі два варіанти підписання контракту: або на три роки, або на два з можливістю пролонгації ще на сезон.

У листопаді новим власником клубу стане американська компанія 777 Partners і саме нові керівники захотіли побачити Шевченка біля керма команди. Зарплата українця становитиме приблизно 1.8 мільйона євро на рік, до його штабу увійдуть Мауро Тассотті та Альдо Мальдера, з якими він працював у збірній України.

На даний момент "Дженоа" під керівництвом Давіде Баллардіні займає 15-е місце в Серії А.

Для Шевченка це буде перший досвід тренерської роботи у клубі. До цього фахівець очолював збірну України, з якою на Євро-2020 вийшов до чвертьфіналу турніру. Раніше Шевченко виступав у чемпіонаті Італії за "Мілан". Сумарно колишній форвард провів за червоно-чорних 322 матчі, в яких забив 175 голів та віддав 46 результативних передач. У 2004 році успіхи українці були винагороджені "Золотим м’ячем" як найкращому гравцю у європейському футболі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Шевченко був близьким до того, щоб очолити британський гранд.