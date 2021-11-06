Шева — в "Дженоа": одного разу він уже підкорив Італію (відео)

Українець, як і раніше, залишається улюбленцем міланських уболівальників.

За даними італійських ЗМІ, Андрій Шевченко найближчим часом очолить клуб Серії А "Дженоа".

"Телеграф" згадує, як пройшла кар’єра великого українського форварда у складі "Мілану", де він став справжньою легендою клубу.

1999 став переломним у кар’єрі Шевченка. Спочатку форвард разом із київським "Динамо" дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де за сумою двох матчів прикро поступився "Баварії", а вже у травні стало відомо, що "Мілан" купує Шевченка за 25 мільйонів, нечувані гроші на той час.

Власник "росо-неррі" Сільвіо Берлусконі особисто наполіг на переході українця, і навряд чи про це бодай раз пошкодував. За сім років, які тривав перший період кар’єри Шевченка у "Мілані", форвард допоміг команді стати чемпіоном Італії, а також досягти головної мети — виграти Лігу чемпіонів. Причому саме Шевченко реалізував вирішальний пенальті у протистоянні із принциповим суперником по внутрішній арені — "Ювентусом".

За цей час Шевченко встиг двічі стати найкращим бомбардиром Серії А, а також вийти на перше місце серед гравців, які забивали більше в міланських дербі проти "Інтера" — 14 м’ячів.

Міг Шевченко і вдруге разом із "Міланом" взяти Лігу чемпіонів, але за два роки у Стамбулі промах українця у вирішальній серії проти "Ліверпуля" не дозволив італійцям повернути трофей додому. Вже за два роки міланці візьмуть реванш у мерсисайдців, але без українського форварда.

Головним європейським визнанням для Шевченка, як і раніше, залишається "Золотий м’яч-2004" як приз кращому гравцю в європейському футболі. До цього лише двоє українців (Олег Блохін та Ігор Бєланов) отримували таку престижну нагороду.

Перехід до "Челсі" 2006 року навряд чи можна назвати вдалим для Шевченка. На Туманному Альбіоні форвард забив лише дев’ять м’ячів за два сезони, тимчасово повернувся до "Мілана", але стати тим Шевченком, якого всі пам’ятали на "Сан-Сіро" вже не зміг. Сумарно колишній форвард провів за червоно-чорних 322 матчі, в яких забив 175 голів та віддав 46 результативних передач. Незважаючи на неприємне закінчення європейської кар’єри, в Мілані Шева, як і раніше, ікона.

Наразі, швидше за все, у Шевченка розпочнеться новий етап в італійській кар’єрі, але вже тренерській. І, напевно, в Мілані фанати його зустрінуть тепло, справжніх легенд вони пам’ятають довго.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Шевченко був близьким до того, щоб очолити британський гранд.