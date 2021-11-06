Шева - в "Дженоа": однажды он уже покорил Италию (видео)

Украинец по-прежнему остается любимчиком миланских болельщиков.

По данным итальянских СМИ, Андрей Шевченко в ближайшее время возглавит клуб Серии А "Дженоа".

"Телеграф" вспоминает, как прошла карьера великого украинского форварда в составе "Милана", где он стал настоящей легендой клуба.

1999 год стал переломным в карьере Шевченко. Сначала форвард вместе с киевским "Динамо" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей обидно уступил "Баварии", а уже в мае стало известно, что "Милан" покупает Шевченко за 25 миллионов, баснословные деньги на то время.

Владелец "россо-нерри" Сильвио Берлускони лично настоял на переходе украинца, и вряд ли об этом хоть раз пожалел. За семь лет, которые длился первый период карьеры Шевченко в "Милане", форвард помог команде стать чемпионом Италии, а также добиться главной цели — выиграть Лигу чемпионов. Причем именно Шевченко реализовал решающий пенальти в противостоянии с принципиальным соперником по внутренней арене — "Ювентусом".

За это время Шевченко успел дважды стать лучшим бомбардиром Серии А, а также выйти на первое место среди игроков, которые забивали больше всхе в миланских дерби против "Интера" — 14 мячей.

Мог Шевченко и второй раз вместе с "Миланом" взять Лигу чемпионов, но через два года в Стамбуле промах украинца в решающей серии против "Ливерпуля" не позволил итальянцам вернуть трофей домой. Уже через два года миланцы возьмут реванш у мерсисайдцев, но без украинского форварда.

Главным европейским признанием для Шевченко по-прежнему остается "Золотой мяч-2004" как приз лучшему игроку в европейском футболе. До этого лишь двое украинцев (Олег Блохин и Игорь Беланов) получали такую престижную награду.

Переход в "Челси" в 2006 году вряд ли можно назвать удачным для Шевченко. На Туманном Альбионе форвард забил лишь девять мячей за два сезона, временно вернулся в "Милан", но стать тем Шевченко, которого все помнили на "Сан-Сиро" уже не смог. Суммарно бывший форвард провел за красно-черных 322 матча, в которых забил 175 голов и отдал 46 результативных передач. Несмотря на неприятную концовку европейской карьеры, в Милане Шева по-прежнему икона.

Сейчас, скорее всего, у Шевченко начнется новый этап в итальянской карьере, но уже тренерской. И наверняка в Милане фанаты его встретят тепло, настоящих легенд они помнят долго.

Как ранее сообщал "Телеграф", Шевченко был близок к тому, чтобы возглавить британский гранд.