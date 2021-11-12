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Шевченко міг очолити сильну європейську збірну: деталі

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Павелко та Шевченко є кумами Новина оновлена 12 листопада 2021, 15:42
Павелко та Шевченко є кумами

І цей варіант був цілком реальний

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко в ефірі "Радіо НВ" розповів де міг продовжити тренерську кар’єру Андрій Шевченко, який на тижні очолив "Дженоа".

"Можу підтвердити, що Шевченко міг очолити збірну Туреччини, така пропозиція надходила. Турецькі колеги дзвонили мені, питали думку з приводу такого підписання. Що я сказав? Що це чудовий тренер, жодного негативу в роботі з ним не було. Мені хотілося, щоб у Андрія все вийшло. Але у них щось там не зрослося у переговорному процесі, деталей я не знаю", — зізнався Павелко.

Після того, як туркам не вдалося домовитись із Шевченком, новим головним тренером команди став німець Штефан Кунц.

"Телеграф" нагадує, що Шевченко залишив збірну України з великим скандалом. Фахівця після цього звали за океан, проте він вирішив спробувати свої сили у Старому Світі. Також іменитий футболіст претендував на тренерське місце у Британії, але зупинився на італійському варіанті продовження тренерської кар’єри.

Теги:
#Андрій Шевченко #Андрій Павелко #Збірна Туреччини #УАФ
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