Укр

Шевченко мог возглавить сильную европейскую сборную: детали

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Павелко и Шевченко являются кумовьями Новость обновлена 12 ноября 2021, 15:42
Павелко и Шевченко являются кумовьями

И этот вариант был вполне реален

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в эфире "Радио НВ" рассказал, где мог продолжить тренерскую карьеру Андрей Шевченко, который на неделе возглавил "Дженоа".

"Могу подтвердить, что Шевченко мог возглавить сборную Турции, такое предложение поступало. Турецкие коллеги звонили мне, спрашивали мнение по поводу такого подписания. Что я сказал? Что это прекрасный тренер, никакого негатива в работе с ним не было. Мне хотелось, чтобы у Андрея все получилось. Но у них что-то там не срослось в переговорном процессе, деталей я не знаю", — признался Павелко.

После того, как туркам не удалось договориться с Шевченко, новым главным тренером команды стал немец Штефан Кунц.

"Телеграф" напоминает, что Шевченко покинул сборную Украины с большим скандаломСпециалиста после этого звали за океан, однако он решил попробовать свои силы в Старом Свете. Также именитый футболист претендовал на тренерское место в Британии, но остановился на итальянском варианте продолжении тренерской карьеры.

Теги:
#Андрей Шевченко #Андрей Павелко #Сборная Турции #УАФ
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