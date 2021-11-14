Укр

"Дженоа" провела первый матч под руководством Шевченко

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Шевченко Новость обновлена 14 ноября 2021, 16:17
Андрей Шевченко

Андрей Николаевич наслаждается тренировочным процессом.

В воскресенье, 14 ноября, главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который недавно официально возглавил итальянский клуб, впервые провел поединок на тренерском мостике старейшего клуба Италии.

Об этом сообщает telegram-канал "Гранде Шева".

По информации источника, "Дженоа" провела двухсторонку с молодежной командой. В игре принимали участие футболисты, которых не вызвали в национальные сборные. Основная команда без сборников под руководством Шевченко одолела "молодежку" со счетом 3:1. Голами отметились Мелегони, Гини и Бьянки, у проигравших отличился Бочи.

"Хороший тест в конце первой недели хорошей работы", – заявил Шевченко, для которого эта игра стала первой на тренерском мостике "Дженоа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Дженоа" не сможет выкупить контракт украинца, но вариант для перехода все еще есть. Также сообщалось, что "Шева" мог возглавить сильную европейскую сборную. Отметим, официальный тренерский дебют Андрея на клубном уровне состоится против команды Жозе Моуринью, который ранее тренировал Шевченко в "Челси".

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А
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