Шевченко в дебютном матче в "Дженоа" сыграет против тренера, "похоронившего" его в "Челси"

Знаменитый украинец сыграет против своего бывшего тренера.

Итальянская "Дженоа", которую 7 ноября возглавил украинец Андрей Шевченко, свой ближайший матч чемпионата Италии проведет против "Ромы", возглавляемую бывшим коучем "Шевы" в "Челси" португальцем Жозе Моуринью.

Волею судьбы Андрей начнет свой тренерский путь на клубном уровне игрой против наставника, который по сути "похоронил" украинца в лондонском клубе. Шевченко был президентским трансфером в "Челси", а не тренерским. Моуринью нечасто ставил обладателя "Золотого мяча" в состав, но и сам "Шева" не блистал на заплаченные за него 43,88 млн евро. В итоге трансфер Шевченко в "Челси" считается одни из самых худших в истории АПЛ.

Матч 13-го тура Серии А "Дженоа" — "Рома" состоится 21 ноября в Генуе. На данный момент команда украинца с 9 баллами идет на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, а коллектив португальца 19-ю очками — пятый.

В своем первом комментарии в новом клубе Шевченко заявил, что собирается вернуть "Дженоа" ее великую историю. К слову, клуб из Генуи является старейшим в Италии и выигрывал титул чемпиона страны 9 раз.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко может представить Украину на летних Олимпийских играх.