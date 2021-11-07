Шевченко у дебютному матчі у "Дженоа" зіграє проти тренера, який "поховав" його в "Челсі"

Знаменитий українець зіграє проти свого колишнього тренера.

Італійська "Дженоа", яку 7 листопада очолив українець Андрій Шевченко, свій найближчий матч чемпіонату Італії проведе проти "Роми", очолювану колишнім коучем "Шеви" в "Челсі" португальцем Жозе Моурінью.

Волею долі Андрій розпочне свій тренерський шлях на клубному рівні грою проти наставника, який по суті "поховав" українця в лондонському клубі. Шевченко був президентським трансфером у "Челсі", а не тренерським. Моурінью нечасто ставив власника "Золотого м’яча" до складу, але й сам "Шева" не блищав на заплачені за нього 43,88 млн євро. У результаті трансфер Шевченка в "Челсі" вважається одним із найгірших в історії АПЛ.

Матч 13-го туру Серії А "Дженоа" — "Рома" відбудеться 21 листопада у Генуї. Наразі команда українця з 9 балами йде на 18-му місці в турнірній таблиці Серії А, а колектив португальця 19-ма очками — п’ятий.

У своєму першому коментарі у новому клубі Шевченко заявив, що збирається повернути "Дженоа" її велику історію. До речі, клуб із Генуї є найстарішим в Італії та вигравав титул чемпіона країни 9 разів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченко може представити Україну на літніх Олімпійських іграх.