Укр

"Дженоа" не может себе позволить купить украинского футболиста, но нашелся вариант для переезда игрока в Италию

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Именно Шевченко начал привлекать Миколенко к матчам сборной Новость обновлена 13 ноября 2021, 13:11
Именно Шевченко начал привлекать Миколенко к матчам сборной

Не факт, что "Динамо" согласится.

"Дженоа", который тренирует Андрей Шевченко, может подписать защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко.

Как сообщает Calcio Style, украинский клуб хочет получить за игрока порядка 20 миллионов евро, но итальянцы не хотят платить такие суммы. Единственным вариантом, который остается в данной ситуации, может стать аренда игрока в зимнее трансферное окно до завершения сезона с возможным правом выкупа, но уже за меньшую сумму.

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Как ранее сообщал "Телеграф", первым трансфером Шевченко в "Дженоа" может стать россиянин.

Свой первый матч "Дженоа" под руководством Шевченко проведет на следующих выходных против "Ромы", которую возглавляет Жозе Моуринью. Именно португальский специалист тренировал "Челси", когда там не смог заиграть форвард сборной Украины. На данный момент клуб из Генуи расположился на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии и рискует покинуть элиту итальянского футбола по итогам сезона.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #УПЛ #ФК Динамо (Киев) #Виталий Миколенко
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