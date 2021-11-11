Первым трансфером Шевченко в "Дженоа" станет россиянин

И это одноклубник нашего Руслана Малиновского

"Дженоа", который на неделе возглавил украинский специалист Андрей Шевченко, задумался об усилении в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, первым новичком клуба из Генуи может стать российский полузащитник Алексей Миранчук, который сейчас вместе с Русланом Малиновским выступает за "Аталанту".

Речь идет об аренде российского футболиста до конца сезона с возможностью полноценного выкупа. Портал Transfermarkt.com, который специализируется на подсчетах стоимости игроков, оценивает стоимость футболиста в 13 с половиной миллиона евро.

В нынешнем сезоне Миранчук провел восемь матчей во всех турнирах и отличился результативной передачей.

Свой первый матч "Дженоа" под руководством Шевченко проведет на этих выходных против "Ромы", которую возглавляет Жозе Моуринью. Именно португальский специалист тренировал "Челси", когда там не смог заиграть форвард сборной Украины.

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на назначение Шевченко главным тренером "Дженоа".