Укр

Критиковавший Шевченко Петраков впервые отреагировал на назначение украинца в "Дженоа" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Петраков Новость обновлена 10 ноября 2021, 19:16
Александр Петраков

Тренер пожелал коллеге удачи в Италии.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на назначение бывшего наставника национальной команды Андрея Шевченко на пост главного тренера "Дженоа".

Петраков пожелал Шевченко удачи во время пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале УАФ.

"Вся команда, тренерский штаб, все игроки желают Андрею Николаевичу успехов. Мы очень гордимся тем, что он возглавил команду Серии А. Искренне желаем все ему успехов в Италии, верим в него", — заявил Петраков.

Добавим, что после своего назначения в сборную Украины Петраков раскритиковал тренерскую модель Шевченко. Дело в том, что Александру не нравится контроль мяча ради контроля мяча о чем он рассказал на большой пресс-конференции, посвященной презентации его тренерского штаба.

Отметим, 11 ноября сборная Украины в Одессе проведет товарищеский поединок против Болгарии. Этот матч будет доступен по ТВ в Украине в прямом эфире. К слову, букмекеры на стороне "Желто-синих".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко хочет подписать сразу двух игроков сборной Украины.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #Сборная Украины #Александр Петраков
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