Критиковавший Шевченко Петраков впервые отреагировал на назначение украинца в "Дженоа" (видео)

Тренер пожелал коллеге удачи в Италии.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отреагировал на назначение бывшего наставника национальной команды Андрея Шевченко на пост главного тренера "Дженоа".

Петраков пожелал Шевченко удачи во время пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале УАФ.

"Вся команда, тренерский штаб, все игроки желают Андрею Николаевичу успехов. Мы очень гордимся тем, что он возглавил команду Серии А. Искренне желаем все ему успехов в Италии, верим в него", — заявил Петраков.

Добавим, что после своего назначения в сборную Украины Петраков раскритиковал тренерскую модель Шевченко. Дело в том, что Александру не нравится контроль мяча ради контроля мяча о чем он рассказал на большой пресс-конференции, посвященной презентации его тренерского штаба.

Отметим, 11 ноября сборная Украины в Одессе проведет товарищеский поединок против Болгарии. Этот матч будет доступен по ТВ в Украине в прямом эфире. К слову, букмекеры на стороне "Желто-синих".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко хочет подписать сразу двух игроков сборной Украины.