Украина - Болгария: букмекеры оценили шансы команд

Сборную Украины ожидает товарищеская игра с болгарами.

Букмекеры считают сборную Украины, состав которой на матчи ноября уже давно известен, однозначным фаворитом контрольной игры против команды Болгарии.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

Аналитики отдают нашей команде намного больше шансов, чем гостям — коэффициент 1,16 против 5,90. В то же время ничья котируется коэффициентом 4,10. Добавим, что специалисты считают результат 1:0 в пользу "Желто-синих" самым вероятным исходом встречи (коэффициент 5,80).

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Украина — Болгария (данные за 9 ноября):

Пари-Матч: (победа Украины 1,61 — ничья 4,10 — победа Болгарии 5,90)

Матч Украина Болгария состоится 11 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец". Ранее "Телеграф" сообщал, что где и во сколько смотреть прямую трансляцию этой игры по ТВ и в сети.

"Телеграф" напоминает, что недавно бывший главный тренер национальной команды Андрей Шевченко возглавил "Дженоа". "Шева" хочет видеть в итальянском клубе сразу двух основных игроков сборной Украины. К слову, Андрей Николаевич уже провел первую тренировку в Генуе.