Шевченко хочет взять в Дженоа своих любимчиков из сборной Украины

Украинцев в Серии А может стать больше.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который официально возглавил команду 7 ноября, хочет видеть в своем клубе сразу двух украинских футболистов.

Об этом сообщает getfootballnewsitaly.

По информации источника, украинец, ведя переговоры с "Дженоа", требовал инвестиций в команду, и боссы клуба вложат деньги на трансферы. Сообщается, что в шорт-лист "Шевы" входят полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич и левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Кроме того, в коллективе Шевченко может оказаться вингер "Милана" Саму Кастильехо, а также защитник "Динамо" Виталий Миколенко.

Шевченко хорошо знаком с Зинченко и Миколенко, которые были основными игроками сборной Украины при нем.

Отметим, на данный момент в Серии А выступают два украинца — Руслан Малиновский ("Аталанта") и Виктор Коваленко ("Специя").

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда состоится тренерский дебют "Шевы" в "Дженоа".

К слову, Миколенко, похоже, пропустит решающий матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины (16 ноября) в отборе на чемпионат мира-2022 из-за повреждения, полученного в игре против "Мариуполя" (2:3).