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Петраков, який критикував Шевченко, вперше відреагував на призначення українця в "Дженоа" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Петраков Новина оновлена 10 листопада 2021, 19:16
Олександр Петраков

Тренер побажав колезі успіху в Італії.

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков відреагував на призначення колишнього наставника національної команди Андрія Шевченка на посаду головного тренера "Дженоа".

Петраков побажав Шевченкові успіху під час пресконференції, що транслювалася на YouTube-каналі УАФ.

"Уся команда, тренерський штаб, усі гравці бажають Андрію Миколайовичу успіхів. Ми дуже пишаємося тим, що він очолив команду Серії А. Щиро бажаємо йому успіхів в Італії, віримо в нього", — заявив Петраков.

Додамо, що після призначення до збірної України Петраков розкритикував тренерську модель Шевченка. Річ у тім, що Олександру не подобається контроль м’яча заради контролю м’яча, про що він розповів на великій пресконференції, присвяченій презентації його тренерського штабу.

Зазначимо, що 11 листопада збірна України в Одесі проведе товариський поєдинок проти Болгарії. Цей матч буде доступний по ТБ в Україні у прямому ефірі. До речі, букмекери на стороні "Жовто-синіх".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченко хоче підписати одразу двох гравців збірної України.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #Збірна України #Олександр Петраков
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