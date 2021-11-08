Шевченко хоче взяти у Дженоа своїх улюбленців зі збірної України

Українців у Серії А може побільшати.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який офіційно очолив команду 7 листопада, хоче бачити у своєму клубі одразу двох українських футболістів.

Про це повідомляє getfootballnewsitaly.

За інформацією джерела, українець, ведучи переговори з "Дженоа", вимагав інвестицій у команду, і боси клубу вкладуть гроші на трансфери. Повідомляється, що в шорт-лист "Шеви" входять півзахисник "Челсі" Крістіан Пулішич та лівий захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. Крім того, в колективі Шевченка може опинитися вінгер "Мілана" Саму Кастільєхо, а також захисник "Динамо" Віталій Міколенко.

Шевченко добре знайомий із Зінченком та Миколенком, які були основними гравцями збірної України при ньому.

Зазначимо, на цей час у Серії А виступають два українці — Руслан Маліновський ("Аталанта") та Віктор Коваленко ("Спеція").

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відбудеться тренерський дебют "Шеви" у "Дженоа".

До речі, Миколенко, схоже, пропустить вирішальний матч збірної України проти Боснії та Герцеговини (16 листопада) у відборі на чемпіонат світу-2022 через ушкодження, яке було отримано у грі проти "Маріуполя" (2:3).