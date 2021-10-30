Капітан "Динамо" привіз гол у свої ворота, а потім забив два шедеври (відео)

"Динамо" знову виявилося сильнішим за "Маріуполь".

У суботу, 30 жовтня, "Динамо", яке напередодні вибило "Маріуполь" (1:2) з розіграшу Кубка України, знову провело виїзний поєдинок проти приазовців, але цього разу в рамках матчу 13 туру чемпіонату України сезону 2021/22. Зустріч пройшла у Маріуполі на стадіоні імені Бойка та завершилася з рахунком 2:3 на користь гостей.

Перемогу "Біло-синім" принесли два точні постріли Сергія Сидорчука з дальньої дистанції, а також гол Миколи Шапаренка. Проте ситуація у матчі спочатку складалася не на користь киян. Вже на 4-й хвилині Дмитро Мишньов реалізував пенальті, який був призначений за гру рукою Сидорчука у своєму штрафному майданчику. Під завісу зустрічі "Маріуполь" забив другий зусиллями Владислава Клименка.

Повний відеоогляд зустрічі:

Ця перемога дозволила "Динамо" (1-е місце, 35 очок) відірватися від "Шахтаря" у турнірній таблиці УПЛ, "Маріуполь" (4 очки) — останній. У наступному турі кияни зіграють із "Ворсклою" (06.11.2021), а приазовці — з "Минаєм" (06.11.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що травмований форвард "Динамо" Артем Бесєдін сконфузився, відповідаючи на дитяче запитання.