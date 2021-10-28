Перший зимовий місяць року? Нападник збірної України не зумів відповісти на дитяче запитання (відео)

Футболіст порадував глядачів своїми знаннями спільних тем.

Нападник збірної України та київського "Динамо" Артем Бесєдін, який нещодавно висміяв ситуацію з відсутністю забивного форварда у "Біло-синіх", став героєм шоу "Отдушивдушу".

Футболіст відповідав на каверзні питання ведучого, а відео із кумедними відповідями гравця доступні на YouTube-каналі шоу.

25-річний форвард показав глибокі знання у криптовалютах та нерухомості, проте завалився на дитячому питанні: "Перший зимовий місяць року?". Недовго думаючи, Артем відповів: "Листопад", проте усвідомивши свою помилку, почав перераховувати всі зимові місяці, зупинившись на грудні — останньому місяці року.

Зазначимо, Артем у поточному сезоні ще не грав через важку травму, яку він отримав у матчі проти Швеції (1:2) на Євро-2020. Дехто вважає, що саме Бесєдін допоміг нашій команді дійти до історичного чвертьфіналу чемпіонату Європи, адже суперник за нічийного рахунку залишився у меншості після грубого фолу на форварді.

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