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Перший зимовий місяць року? Нападник збірної України не зумів відповісти на дитяче запитання (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артем Бесєдін Новина оновлена 28 жовтня 2021, 18:45
Артем Бесєдін

Футболіст порадував глядачів своїми знаннями спільних тем.

Нападник збірної України та київського "Динамо" Артем Бесєдін, який нещодавно висміяв ситуацію з відсутністю забивного форварда у "Біло-синіх", став героєм шоу "Отдушивдушу".

Футболіст відповідав на каверзні питання ведучого, а відео із кумедними відповідями гравця доступні на YouTube-каналі шоу.

25-річний форвард показав глибокі знання у криптовалютах та нерухомості, проте завалився на дитячому питанні: "Перший зимовий місяць року?". Недовго думаючи, Артем відповів: "Листопад", проте усвідомивши свою помилку, почав перераховувати всі зимові місяці, зупинившись на грудні — останньому місяці року.

Зазначимо, Артем у поточному сезоні ще не грав через важку травму, яку він отримав у матчі проти Швеції (1:2) на Євро-2020. Дехто вважає, що саме Бесєдін допоміг нашій команді дійти до історичного чвертьфіналу чемпіонату Європи, адже суперник за нічийного рахунку залишився у меншості після грубого фолу на форварді.

Раніше "Телеграф" повідомляв про деталі повернення Руслана Маліновського до збірної України.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Динамо (Київ) #Артем Бесєдін
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