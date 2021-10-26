Маліновський першим зателефонував Петракову: деталі повернення футболіста до збірної України (відео)
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Головний конфлікт у збірній України, схоже, згас.
Стали відомі деталі повернення півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського до збірної України, заявку якої на вирішальну гру відбору на ЧС-2022 зі збірною Боснії та Герцеговини було опубліковано напередодні.
Подробиці примирення виконувача обов’язків головного тренера збірної України Олександра Петракова з гравцем розповів журналіст Ігор Циганик під час ефіру на YouTube-каналі Football Hub.
За словами Циганика, ініціатором повернення Руслана до головної команди країни став президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко. Після домашньої гри з Боснією та Герцеговини (1:1) Павелко спочатку зателефонував Петракову, а потім Маліновському, якому наполегливо рекомендував зв’язатися з тренером. Пізніше Руслан зателефонував коучу, а потім його повернули до команди.
"Маліновський подзвонив Петракову. Це правильно. Футболіст повинен дзвонити тренеру в будь-якій ситуації", — вважає Циганик, який також заявив, що Маліновський точно зіграє з боснійцями, якщо буде здоровим.
Нагадаємо, конфлікт між тренером і гравцем виник через те, що Руслан виїхав із розташування збірної перед товариською грою з Чехією (1:1). Петраков порахував це як демарш, а футболіст повідомив пізніше, що відпросився заради підготовки до Ліги чемпіонів.
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