Маліновський першим зателефонував Петракову: деталі повернення футболіста до збірної України (відео)

Головний конфлікт у збірній України, схоже, згас.

Стали відомі деталі повернення півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського до збірної України, заявку якої на вирішальну гру відбору на ЧС-2022 зі збірною Боснії та Герцеговини було опубліковано напередодні.

Подробиці примирення виконувача обов’язків головного тренера збірної України Олександра Петракова з гравцем розповів журналіст Ігор Циганик під час ефіру на YouTube-каналі Football Hub.

За словами Циганика, ініціатором повернення Руслана до головної команди країни став президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко. Після домашньої гри з Боснією та Герцеговини (1:1) Павелко спочатку зателефонував Петракову, а потім Маліновському, якому наполегливо рекомендував зв’язатися з тренером. Пізніше Руслан зателефонував коучу, а потім його повернули до команди.

"Маліновський подзвонив Петракову. Це правильно. Футболіст повинен дзвонити тренеру в будь-якій ситуації", — вважає Циганик, який також заявив, що Маліновський точно зіграє з боснійцями, якщо буде здоровим.

Нагадаємо, конфлікт між тренером і гравцем виник через те, що Руслан виїхав із розташування збірної перед товариською грою з Чехією (1:1). Петраков порахував це як демарш, а футболіст повідомив пізніше, що відпросився заради підготовки до Ліги чемпіонів.