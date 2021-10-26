Рус

Маліновський першим зателефонував Петракову: деталі повернення футболіста до збірної України (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
Олександр Петраков та Руслан Маліновський Новина оновлена 26 жовтня 2021, 14:02
Олександр Петраков та Руслан Маліновський

Головний конфлікт у збірній України, схоже, згас.

Стали відомі деталі повернення півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського до збірної України, заявку якої на вирішальну гру відбору на ЧС-2022 зі збірною Боснії та Герцеговини було опубліковано напередодні.

Подробиці примирення виконувача обов’язків головного тренера збірної України Олександра Петракова з гравцем розповів журналіст Ігор Циганик під час ефіру на YouTube-каналі Football Hub.

За словами Циганика, ініціатором повернення Руслана до головної команди країни став президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко. Після домашньої гри з Боснією та Герцеговини (1:1) Павелко спочатку зателефонував Петракову, а потім Маліновському, якому наполегливо рекомендував зв’язатися з тренером. Пізніше Руслан зателефонував коучу, а потім його повернули до команди.

"Маліновський подзвонив Петракову. Це правильно. Футболіст повинен дзвонити тренеру в будь-якій ситуації", — вважає Циганик, який також заявив, що Маліновський точно зіграє з боснійцями, якщо буде здоровим.

Нагадаємо, конфлікт між тренером і гравцем виник через те, що Руслан виїхав із розташування збірної перед товариською грою з Чехією (1:1). Петраков порахував це як демарш, а футболіст повідомив пізніше, що відпросився заради підготовки до Ліги чемпіонів.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Олександр Петраков #Руслан Маліновський
Золоті експонати на виставці в Нідерландах, 2014 рік.
Суспільство
Україна відвоювала "скіфське золото" у Росії: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Золоті експонати на виставці в Нідерландах, 2014 рік.
Україна відвоювала "скіфське золото" у Росії: подробиці
Дата публікації
Категорія
"Вечірній квартал" перестав подобатися українцям
Популярність "95 кварталу" після відходу Зеленського стрімко падає: українці почали рідше дивитися шоу
Дата публікації
Категорія
Голова фракції "Слуга народу" переконаний, що слова Данилова "не мають компанії"
У "Слузі народу" висловилися про ідею Данилова щодо посилення повноважень Зеленського
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні
Коронавірус за день убив 734 українця - це абсолютний антирекорд
Дата публікації
Категорія
Юлія Привалова
"Так нічого і не зрозуміла": невістка Кернеса звинувачує у бойкоті Yaro всіх, але не себе