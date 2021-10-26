Малиновский первым позвонил Петракову: детали возвращения футболиста в сборную Украины (видео)

Главный конфликт в сборной Украины, похоже, угас.

Стали известны детали возвращения полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в сборную Украины, заявка которой на решающую игру отбора на ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины была опубликована накануне.

Подробности примирения исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова с игроком рассказал журналист Игорь Цыганык во время эфира на YouTube-канале Football Hub.

По словам Цыганыка, инициатором возвращения Руслана в главную команды страны стал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. После домашней игры с Боснией и Герцеговины (1:1) Павелко сначала созвонился с Петраковым, а затем с Малиновским, которому настоятельно рекомендовал связаться с тренером. Позже Руслан позвонил коучу, а затем его и вернули в команду.

"Малиновский позвонил Петракову. Это правильно. Футболист должен звонить тренеру в любой ситуации", — считает Цыганык, который также заявил, что Малиновский точно сыграет с боснийцами, если будет здоров.

Напомним, конфликт между тренером и игроком возник из-за того, что Руслан уехал из расположения сборной перед товарищеской игрой с Чехией (1:1). Петраков посчитал это как демарш, а футболист сообщил позже, что отпросился ради подготовки к Лиге чемпионов.