Первый зимний месяц в году? Нападающий сборной Украины не сумел ответить на детский вопрос (видео)

Футболист повеселил зрителей своими знаниями общих тем.

Нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин, который недавно высмеял ситуацию с отсутствием забивного форварда у "Бело-синих", стал героем шоу "Отдушивдушу".

Футболист отвечал на каверзные вопросы ведущего, а видео с забавными ответами игрока доступны на YouTube-канале шоу.

25-летний форвард показал глубокие познания в криптовалютах и недвижимости, однако завалился на детском вопросе: "Какой первый зимний месяц в году?". Недолго думая, Артем ответил: "Ноябрь", однако осознав свою ошибку, начал перечислять все зимние месяцы, остановившись на декабре — последнем месяце в году.

Отметим, Артем в текущем сезоне еще не играл из-за тяжелейшей травмы, которую он получил в матче против Швеции (1:2) на Евро-2020. Некоторые считают, что именно Беседин помог нашей команде дойти до исторического четвертьфинала чемпионата Европы, ведь соперник при ничейном счете остался в меньшинстве после грубого фола на форварде.

Ранее "Телеграф" сообщал о деталях возвращения Руслана Малиновского в сборную Украины.