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Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина

Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина
00:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter goal

В матче 1/8 финала чемпионата Европы Швеция - Украина украинский форвард Артем Беседин получил травму.

Швеция - Украина - прямая трансляция матча нашей сборной в 1/8 Евро-2020

Артем появился на поле в начале первого экстра-тайма, а уже спустя несколько минут нападающий "Динамо" оказался в эпицентре событий, когда защитник Маркус Даниэльсон прямой ногой врезался в колено Артему. Нападающий тут же рухнул на газон, и к нему побежали медики. Итальянский рефери Даниэле Орсато не сразу усмотрел в этом эпизоде нарушение правил, ведь швед сначала попал в мяч. Однако после просмотра VAR арбитр принял решение удалить Даниэльсона.

Видео удаления Даниэльсона после фола на Беседине:

Когда Артем покидал поле, Шевченко по-отцовски обнял его:

Отметим, на начало второго экстра-тайма счет в игре 1:1. Сначала счет открыли украинцы после удара Александра Зинченко, а шведы на это ответили точным выстрелом Эмиля Форсберга.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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