Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина

В матче 1/8 финала чемпионата Европы Швеция - Украина украинский форвард Артем Беседин получил травму.

Артем появился на поле в начале первого экстра-тайма, а уже спустя несколько минут нападающий "Динамо" оказался в эпицентре событий, когда защитник Маркус Даниэльсон прямой ногой врезался в колено Артему. Нападающий тут же рухнул на газон, и к нему побежали медики. Итальянский рефери Даниэле Орсато не сразу усмотрел в этом эпизоде нарушение правил, ведь швед сначала попал в мяч. Однако после просмотра VAR арбитр принял решение удалить Даниэльсона.

Видео удаления Даниэльсона после фола на Беседине:

Когда Артем покидал поле, Шевченко по-отцовски обнял его:

Отметим, на начало второго экстра-тайма счет в игре 1:1. Сначала счет открыли украинцы после удара Александра Зинченко, а шведы на это ответили точным выстрелом Эмиля Форсберга.

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