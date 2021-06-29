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Швеция - Украина: Зинченко пушечным выстрелом открыл счет (видео)
Швеция - Украина: Зинченко пушечным выстрелом открыл счет (видео)
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Швеция - Украина: Бущан пропустил гол после рикошета (видео)

Швеция - Украина: Бущан пропустил гол после рикошета (видео)
22:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

Сборная Украины после хорошего начала матча со Швецией пропустила нелепый гол под занавес первого тайма.

Швеция - Украина - прямая трансляция матча нашей сборной в 1/8 Евро-2020

На 43-й минуте встречи, что проходит в Глазго (Шотландия), скандинавская команда сравняла счет после дальнего удара Эмиля Форсберга. Лучший бомбардир шведов на этом ЧЕ мощно приложился к мячу из-за пределов штрафной и поразил ворота Георгия Бущана после рикошета от Ильи Забарного . Таким образом, счет после первого тайма 1:1. Интересно, будут ли команды продолжать давление на ворота друг друга или сосредоточатся на обороне, ведь на кону путевка в четвертьфинал турнира.

Видео гола Форсберга в матче Швеция - Украина:

"Телеграф" напоминает, что Швеция, добыв победу над Польшей в третьем туре групповой стадии, "выбрала" себе в соперники команду Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Зиненко пушечным выстрелом открыл счет в матче со шведами.

За ходом чемпионата Европы-2020, календарем и результатами всех матчей турнира можно следить у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Эмиль Форсберг.
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