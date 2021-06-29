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Швеция - Украина: Зинченко пушечным выстрелом открыл счет (видео)

Швеция - Украина: Зинченко пушечным выстрелом открыл счет (видео)
22:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко открыл счет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. 

Швеция - Украина - прямая трансляция матча нашей сборной в 1/8 Евро-2020

На 27-й минуте поединка хавбек получил мяч после идеальной передачи Андрея Ярмоленко шведой. "Зина" пушечным выстрелом с лету пробил в сторону ворот - Робин Ульсен среагировал, но мяч все равно рикошетом от кипера "хозяев" попал в сетку ворот.

Видео гола Зинченко в матче Швеция - Украина:

Примечательно, что это взятие ворот стало для Украины не только первым в плей-офф Евро-2020, но и в плей-офф всех крупных турниров, где играла наша команда (ЧМ-2006, - прим. ред.). На Мундиале в Германии "Желто-синие" в 1/8 финала выбили швейцарцев в серии пенальти, после "сухой" ничьей в основное и дополнительное время.

За всеми перипетиями Евро-2020 можно следить в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Александр Зинченко.
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