Швеция - Украина: Зинченко пушечным выстрелом открыл счет (видео)

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко открыл счет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

На 27-й минуте поединка хавбек получил мяч после идеальной передачи Андрея Ярмоленко шведой. "Зина" пушечным выстрелом с лету пробил в сторону ворот - Робин Ульсен среагировал, но мяч все равно рикошетом от кипера "хозяев" попал в сетку ворот.

Видео гола Зинченко в матче Швеция - Украина:

Oleksandr Zinchenko with a sublime volley to put Ukraine 1-0 up against Sweden! #UKR | #EURO2020 pic.twitter.com/h2dQOudpjf

— fangazzetta (@fangazzetta) June 29, 2021