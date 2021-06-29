"Очень стыдно": Зинченко перед Швецией напомнил о провале с Австрией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ближайший матч команды на Евро-2020 со Швецией.

По словам футболиста, ему да и всей команде стыдно за поражение от Австрии на групповой стадии, которое поставило команду в интересное положение. Однако именно этот результат после триумфа Швеции над Польшей помог "Желто-синим" попасть в плей-офф не на Италию, а на скандинавов в 1/8 финала ЧЕ. Александр считает, что в этой игре у сборной Украины есть замечательный шанс на реабилитацию.

"Команда подвела болельщиков? Конечно. Безусловно. Внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Во всем нужно искать позитив. И впервые в истории выйти в плей-офф такого большого турнира - это большой позитив для всей страны. Но с другой стороны, за свою игру - особенно последнюю - нам всем очень стыдно", - цитирует Зинченко официальный сайт УЕФА.

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