Укр

"Купили нападающих, а играет Гармаш: Беседин высмеял ситуацию в "Динамо" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Артем Беседин Новость обновлена 23 октября 2021, 18:33
Артем Беседин

В "Динамо" сложилась странная ситуация с форвардами.

Украинский нападающий "Динамо" Артем Беседин, который продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы, полученной на Евро-2020, проанализировал ситуацию с форвардами в киевском клубе.

Свое мнение по этому поводу Артем высказал в интервью SportArena.

Беседин считает, что своим отношением к делу Денис Гармаш заслужил место в основе, однако ситуация, когда номинальный полузащитник выходит на место центрфорварда весьма странная, учитывая, что киевляне приобрели нескольких нападающих в межсезонье.

"Мы купили нападающих, а играет Гармаш. Ему можно только аплодировать", — заявил Артем, которому вскоре, видимо, придется конкурировать с Денисом за место в основе.

В заявке "Динамо" сейчас находятся 6 форвардов, три из которых травмированы: Владислав Кулач, Ибрагим Каргбо и Беседин. Еще трое — Илья Шкурин, Владислав Супряга и Эрик Рамирес не могут застолбить за собой место в основе "Динамо". 

Ранее "Телеграф" сообщал о конфликте главного тренера "Бело-синих" Мирчи Луческу с Владиславом Супрягой.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Денис Гармаш #Артем Беседин
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