"Купили нападників, а грає Гармаш: Бесєдін висміяв ситуацію в "Динамо" (відео)

В "Динамо" склалася дивна ситуація з форвардами.

Український нападник "Динамо" Артем Бесєдін, який продовжує відновлюватися після важкої травми, отриманої на Євро-2020, проаналізував ситуацію з форвардами в київському клубі.

Свою думку з цього приводу Артем висловив в інтерв’ю SportArena.

Бесєдін вважає, що своїм ставленням до справи Денис Гармаш заслужив місце в основі, проте ситуація, коли номінальний півзахисник виходить на місце центрфорварда досить дивна, враховуючи, що кияни придбали кількох нападників в міжсезоння.

"Ми купили нападників, а грає Гармаш. Йому можна тільки аплодувати", — заявив Артем, якому незабаром, мабуть, доведеться конкурувати з Денисом за місце в основі.

У заявці "Динамо" зараз знаходяться 6 форвардів, три з яких травмовано: Владислав Кулач, Ібрагім Каргбо і Бесєдін. Ще троє — Ілля Шкурін, Владислав Супряга і Ерік Рамірес не можуть застовпити за собою місце в основі "Динамо".

Раніше "Телеграф" повідомляв про конфлікт головного тренера "Біло-синіх" Мірчі Луческу з Владиславом Супрягою.