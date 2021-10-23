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"Купили нападників, а грає Гармаш: Бесєдін висміяв ситуацію в "Динамо" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артем Бесєдін Новина оновлена 23 жовтня 2021, 18:33
Артем Бесєдін

В "Динамо" склалася дивна ситуація з форвардами.

Український нападник "Динамо" Артем Бесєдін, який продовжує відновлюватися після важкої травми, отриманої на Євро-2020, проаналізував ситуацію з форвардами в київському клубі.

Свою думку з цього приводу Артем висловив в інтерв’ю SportArena.

Бесєдін вважає, що своїм ставленням до справи Денис Гармаш заслужив місце в основі, проте ситуація, коли номінальний півзахисник виходить на місце центрфорварда досить дивна, враховуючи, що кияни придбали кількох нападників в міжсезоння.

"Ми купили нападників, а грає Гармаш. Йому можна тільки аплодувати", — заявив Артем, якому незабаром, мабуть, доведеться конкурувати з Денисом за місце в основі.

У заявці "Динамо" зараз знаходяться 6 форвардів, три з яких травмовано: Владислав Кулач, Ібрагім Каргбо і Бесєдін. Ще троє — Ілля Шкурін, Владислав Супряга і Ерік Рамірес не можуть застовпити за собою місце в основі "Динамо".

Раніше "Телеграф" повідомляв про конфлікт головного тренера "Біло-синіх" Мірчі Луческу з Владиславом Супрягою.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Денис Гармаш #Артем Бесєдін
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