Луческу дав Супрязі "життєвий урок" (відео)

Владислав Супряга розчарував тренера.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував неоднозначну заміну нападника Владислава Супряги в гостьовому матчі 11-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 зі "Львовом" (1:4).

Містер пояснив своє рішення в коментарі для телеканалів "Футбол 1/2/3".

Луческу замінив форварда ще в першому таймі на 41-й хвилині. Під час трансляції поєдинку з "бровки" "Біло-синіх" звучали докори в сторону Супряги від головного тренера. Після заміни Владислав не потиснув коучу руку.

За словами румунського тренера, Супряга не забив гол у ситуації, коли він зобов'язаний був це робити, а потім його дії призвели до м’яча в ворота киян. Луческу закликав футболіста бути більш уважним і сконцентрованим. Також Мірча зазначив, що Владислав володіє прекрасною фізичною формою і технікою, але йому не вистачає характеру, а в професійному футболі це має велике значення.

"Супряга повинен зробити висновки з цієї заміни. Це життєвий урок професійному футболісту, — заявив після матчу Луческу.

"Телеграф" нагадує, що вже в середу, 20 жовтня, "Динамо" проведе важливий матч в Лізі чемпіонів проти "Барселони". У стані киян вже заговорили про можливу перемогу, хоча букмекери абсолютно не вірять в "Біло-синіх".