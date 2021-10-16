Луческу преподал Супряге "жизненный урок" (видео)

Владислав Супряга разочаровал тренера.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал неоднозначную замену нападающего Владислава Супряги в гостевом матче 11-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 со "Львовом" (1:4).

Мистер объяснил свое решение в комментарии для телеканалов "Футбол 1/2/3".

Луческу заменил форварда еще в первом тайме на 41-й минуте. Во время трансляции поединка с "бровки" "Бело-синих" слышались упреки в сторону Супряги от главного тренера. После замены Владислав не пожал коучу руку.

По словам румынского тренера, Супряга не забил гол в ситуации, когда он был обязан это делать, а затем его действия привели к мячу в ворота киевлян. Луческу призвал футболиста быть более внимательным и сконцентрированным. Также Мирча отметил, что Владислав обладает прекрасной физической формой и техникой, но ему не хватает характера, а в профессиональном футболе это имеет большое значение.

"Супряга должен сделать выводы из этой замены. Это жизненный урок профессиональному футболисту, — заявил после матча Луческу.

"Телеграф" напоминает, что уже в среду, 20 октября, "Динамо" проведет важнейший матч в Лиге чемпионов против "Барселоны". В стане киевлян уже заговорили о возможной победе, хотя букмекеры абсолютно не верят в "Бело-синих".