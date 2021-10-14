"Динамо" ожидает погром: букмекеры дали неутешительный прогноз на матч с "Барселоной"

"Динамо" проведет очередной поединок в качестве аутсайдера.

Киевскому "Динамо", которое было попросту уничтожено "Баварией" (5:0), грозит очередной разгром на евроарене. К такому выводу пришли букмекеры накануне гостевого матча "Бело-синих" с "Барселоной".

Об этом сообщает компания Пари-Матч.

"Барселона" — явный фаворит матча 20 октября с "Динамо". На успех "Блаугранас" можно сделать ставку с коэффициентом 1,25. В то же время шансы на триумф киевлян крайне малы — 10,50 и 6,40 на победу и ничью соответственно. Аналитики прогнозируют, что встреча, вероятнее всего, завершится победой хозяев со счетом 1:0 (коэффициент 9,10), 2:0 (7,00) или 3:0 (7:90).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Барселона" — "Динамо" (данные за 14 октября):

Пари-Матч: (победа "Барселоны" 1,25 — ничья 6,40 — победа "Динамо" 10,50)

Напомним, "Бело-синие" начали еврокубковую кампанию домашней ничьей с "Бенфикой" (0:0), а "Сине-гранатовые", в свою очередь стартовали разгромным поражением от "Баварии" (0:3), а затем каталонцы были уничтожены "Бенфикой" (3:0).

Таким образом, в игре 3-го тура, которую можно будет посмотреть в прямом эфире, встретятся аутсайдеры группы Е.

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" после ничьей с "Шахтером" (0:0) сохранило за собой лидерство в УПЛ.