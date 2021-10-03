"Шахтер" упустил возможность догнать "Динамо": видеообзор матча

В чемпионате Украины по футболу лидер не поменялся.

В воскресенье, 3 октября, "Динамо", которое недавно потерпело сокрушительное поражение от "Баварии" в Лиге чемпионов, принимало "Шахтер" в рамках центральной встречи 10-го тура чемпионата Украины. Встреча, что проходила в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:0.

Игра была довольно равной и проходила с переменным успехом. Команды создали несколько убойных моментов, но встреча завершилась "сухой" ничьей.

Полный видеообзор встречи:

Послематчевые комментарии и разбор игры от экспертов:

Ничья в Киеве оказалась в пользу "Динамо", ведь подопечные Мирчи Луческу (26 очков) продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу УПЛ, опережая "Шахтер" (23 очка) на три пункта. В следующем туре "Бело-синие" сыграют в гостях со "Львовом", а "Горняки" проведут домашний поединок с "Зарей". Игры пройдут после международной паузы 16 и 15 октября соответственно.

Турнирная таблица УПЛ после 10-го тура

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов был более удачливее, чем "Динамо". "Горняки" в Киеве сыграли вничью 0:0 с "Интером".