"Динамо" пропустило от "Баварии" 5 мячей: видео погрома

"Динамо" по всем статьям уступило "Баварии".

В среду, 29 сентября, киевское "Динамо", которое на днях обыграло "Рух" в чемпионате Украины, проводило выездной поединок 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Баварии". Встреча, проходившая в Мюнхене на одноименной арене, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Киевляне нанесли первый удар в игре — Цыганков пальнул с лету, но затем мюнхенцы взяли мяч под контроль и провели два быстрых гола. Сидорчук решил поиграть в волейбол в своей штрафной и заработал для хозяев пенальти, который на 12-й минуте реализовал Роберт Левандовски. Спустя 15 минут поляк оформил дубль после блестящей проникающей передачи Томаса Мюллера.

Во втором тайме "Бавария" продолжило начатое. На 68-й минуте Серж Гнабри в контратаке переиграл Бущана в ближнем бою, а еще через 6 минут Лерой Сане ударом-навесом ошарашил кипера "Динамо", который допустил ляп. Окончательный счет в игре установил Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Этот результат отправил "Динамо" на дно турнирной таблицы, "Бавария" — единолично возглавляет квартет.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре ЛЧ "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), а "Бавария" разгромила "Барселону" на выезде (0:3).