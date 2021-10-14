"Динамо" чекає погром: букмекери дали невтішний прогноз на матч з "Барселоною"

"Динамо" проведе черговий поєдинок у якості аутсайдера.

Київському "Динамо", яке було просто знищено "Баварією" (5:0), загрожує черговий розгром на євроарені. До такого висновку прийшли букмекери напередодні гостьового матчу "Біло-синіх" з "Барселоною".

Про це повідомляє компанія Парі-Матч.

"Барселона" — явний фаворит матчу 20 жовтня з "Динамо". На успіх "Блаугранас" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,25. У той же час шанси на тріумф киян вкрай малі — 10,50 і 6,40 на перемогу і нічию відповідно. Аналітики прогнозують, що зустріч, ймовірно, завершиться перемогою господарів з рахунком 1:0 (коефіцієнт 9,10), 2:0 (7,00) або 3:0 (7:90).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Барселона" — "Динамо" (дані за 14 жовтня):

Парі-Матч: (перемога "Барселони" 1,25 — нічия 6,40 — перемога "Динамо" 10,50)

Нагадаємо, "Біло-сині" почали єврокубкову кампанію з домашньої нічиєї з "Бенфікою" (0:0), а "Синьо-гранатові", в свою чергу стартували розгромню поразкою від "Баварії" (0:3), а потім каталонці були знищені "Бенфікою" (3:0).

Таким чином, в грі 3-го туру, яку можна буде подивитися у прямому ефірі, зустрінуться аутсайдери групи Е.

Турнірне становище команд в групі Е Ліги чемпіонів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" після нічиєї з "Шахтарем" (0:0) зберегло за собою лідерство в УПЛ.