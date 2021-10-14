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"Барселона" — "Динамо": де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Барселона" — "Динамо" Новина оновлена 14 жовтня 2021, 14:53
"Барселона" — "Динамо"

"Динамо" чекає другий виїзний матч Ліги чемпіонів поспіль.

Київське "Динамо" після тотального розгрому від "Баварії" в Лізі чемпіонів (5:0) проведе виїзний матч 3-го туру єврокубка проти каталонської "Барселони". В Україні в прямому ефірі гру покаже платформа megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Для перегляду офіційної трансляції поєдинку необхідна підписка на сервісі (вартість пробної — 29 грн). Зустріч, яка відбудеться в столиці Каталонії 20 жовтня, розпочнеться о 19:45 за київським часом. "Телеграф" проведе текстовий онлайн поєдинку, по ходу якого у нас на сайті будуть оперативно доступні відео голів.

Нагадаємо, кияни стартували в головному єврокубку з нічиєї з "Бенфікою" (0:0), а каталонці в двох стартових турах були декласовані "Баварією" (0:3), а потім і "Бенфікою" (3:0).

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" зберегло за собою перше місце в чемпіонаті України, давши бій "Шахтарю" в Києві (0:0). У своєму наступному поєдинку "Біло-сині" зіграють зі "Львовом". Ця гра відбудеться до матчу з "Барселоною" і буде показана по українському ТБ.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Барселона #Ліга чемпіонів
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