"Шахтар" — "Зоря" та інші: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України
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У 11-му турі чемпіонату України будуть зіграні 7 матчів.
Одинадцятий тур чемпіонату України з футболу сезону 2021/22 не дорахується одного матчу через коронавірус. Проте інші ігри пройдуть відповідно до встановленого розкладу.
Центральна гра туру "Шахтар" — "Зоря" відбудеться в п’ятницю, 15 жовтня, через виступи донеччан, яким наступного вівторка грати з "Реалом", у Лізі чемпіонів. "Динамо" зіграє свій матч УПЛ з "Львовом" в суботу, 16 жовтня.
Розклад трансляцій матчів 11-го туру УПЛ
П’ятниця, 15 жовтня
- 17:00 "Шахтар" Донецьк — "Зоря" — "Футбол 1"
Субота, 16 жовтня
- 14:00 — "Маріуполь" — "Металіст 1925" — "Футбол 2"
- 17:00 — "Львів" — "Динамо" Київ — "Футбол 2"
- 19:30 — "Дніпро-1" — "Колос" — "Уніан ТБ"
Неділя, 17 жовтня
- 14:00 — "Минай" — "Десна" — "Футбол 1"
- "Інгулець" — "Рух" Львів — перенесений.
- 19:30 — "Олександрія" — "Ворскла" — "Футбол 1"
Понеділок, 18 жовтня
- 19:30 — "Чорноморець" — "Верес" — "Футбол 1"
Крім того, більшість матчів можна подивитися на платформі oll.tv (потрібна підписка), а гра "Дніпро-1" — "Колос" буде доступна для перегляду у нас на сайті в цій статті.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Минай" отримав нового головного тренера.