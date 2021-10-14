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"Шахтар" — "Зоря" та інші: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України

Автор
Михайло Корнілов
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"Шахтар" готується до гри з "Зорею" Новина оновлена 14 жовтня 2021, 12:13
"Шахтар" готується до гри з "Зорею"

У 11-му турі чемпіонату України будуть зіграні 7 матчів.

Одинадцятий тур чемпіонату України з футболу сезону 2021/22 не дорахується одного матчу через коронавірус. Проте інші ігри пройдуть відповідно до встановленого розкладу.

Центральна гра туру "Шахтар" — "Зоря" відбудеться в п’ятницю, 15 жовтня, через виступи донеччан, яким наступного вівторка грати з "Реалом", у Лізі чемпіонів. "Динамо" зіграє свій матч УПЛ з "Львовом" в суботу, 16 жовтня.

Розклад трансляцій матчів 11-го туру УПЛ

П’ятниця, 15 жовтня

  • 17:00 "Шахтар" Донецьк — "Зоря" — "Футбол 1"

Субота, 16 жовтня

  • 14:00 — "Маріуполь" — "Металіст 1925" — "Футбол 2"
  • 17:00 — "Львів" — "Динамо" Київ — "Футбол 2"
  • 19:30 — "Дніпро-1" — "Колос" — "Уніан ТБ"

Неділя, 17 жовтня

  • 14:00 — "Минай" — "Десна" — "Футбол 1"
  • "Інгулець" — "Рух" Львів — перенесений.
  • 19:30 — "Олександрія" — "Ворскла" — "Футбол 1"

Понеділок, 18 жовтня

  • 19:30 — "Чорноморець" — "Верес" — "Футбол 1"

Крім того, більшість матчів можна подивитися на платформі oll.tv (потрібна підписка), а гра "Дніпро-1" — "Колос" буде доступна для перегляду у нас на сайті в цій статті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Минай" отримав нового головного тренера.

Теги:
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