Коронавірус скосив всіх воротарів: найближчий матч чемпіонату України перенесено
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"Інгулець" і "Рух" не зіграють найближчим часом.
У середу, 13 жовтня, Дирекція Української прем’єр-ліги оголосила про перенесення матчу 11-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 "Інгулець" — "Рух". Причиною перенесення став спалах COVID-19, який вдарив по країні з новою силою, в стані гостьової команди.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
За інформацією джерела, наявність коронавірусу було підтверджено у всіх заявлених воротарів команди. Таким чином, львівський колектив фізично не зможе виставити команду на гру 17 жовтня.
Відзначимо, в заявці "Руху" числяться п’ять воротарів:
- Юрій Паньків
- Олександр Бандура
- Юрій-Володимир Герета
- Іван Дубовий
- Дмитро Ледвій
Про нову дату проведення гри "Інгулець" — "Рух" буде повідомлено пізніше.
Відзначимо, за підсумками 10 турів "Рух і" Інгулець "знаходяться внизу турнірної таблиці. Обидва колективи борються за виживання в лізі, а тому їх протистояння є вельми принциповим.
Нагадаємо, в Україні через поширення COVID-19 з 21 жовтня введуть жорсткіші заходи для пасажирських перевезень.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час міжнародної паузи збірна України обіграла Фінляндію (1:2) і упустила перемогу в грі з Боснією і Герцеговиною (1:1).
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