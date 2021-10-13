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Коронавірус скосив всіх воротарів: найближчий матч чемпіонату України перенесено

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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ФК "Рух" на тренуванні Новина оновлена 13 жовтня 2021, 14:44
ФК "Рух" на тренуванні

"Інгулець" і "Рух" не зіграють найближчим часом.

У середу, 13 жовтня, Дирекція Української прем’єр-ліги оголосила про перенесення матчу 11-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 "Інгулець" — "Рух". Причиною перенесення став спалах COVID-19, який вдарив по країні з новою силою, в стані гостьової команди.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За інформацією джерела, наявність коронавірусу було підтверджено у всіх заявлених воротарів команди. Таким чином, львівський колектив фізично не зможе виставити команду на гру 17 жовтня.

Відзначимо, в заявці "Руху" числяться п’ять воротарів:

  • Юрій Паньків
  • Олександр Бандура
  • Юрій-Володимир Герета
  • Іван Дубовий
  • Дмитро Ледвій

Про нову дату проведення гри "Інгулець" — "Рух" буде повідомлено пізніше.

Відзначимо, за підсумками 10 турів "Рух і" Інгулець "знаходяться внизу турнірної таблиці. Обидва колективи борються за виживання в лізі, а тому їх протистояння є вельми принциповим.

Нагадаємо, в Україні через поширення COVID-19 з 21 жовтня введуть жорсткіші заходи для пасажирських перевезень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час міжнародної паузи збірна України обіграла Фінляндію (1:2) і упустила перемогу в грі з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Рух #ФК Інгулець
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