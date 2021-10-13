Коронавирус скосил всех вратарей: ближайший матч чемпионата Украины перенесен

"Ингулец" и "Рух" не сыграют в ближайшее время.

В среду, 13 октября, Дирекция Украинской премьер-лиги объявила о переносе матча 11-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 "Ингулец" — "Рух". Причиной переноса стала вспышка COVID-19, который ударил по стране с новой силой, в стане гостевой команды.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

По информации источника, наличие коронавируса было подтверждено у всех заявленных вратарей команды. Таким образом, львовский коллектив физически не сможет выставить команду на игру 17 октября.

Отметим, в заявке "Руха" числятся пять вратарей:

Юрий Панькив

Александр Бандура

Юрий-Владимир Герета

Иван Дубовой

Дмитрий Ледвий

О новой дате проведения игры "Ингулец" — "Рух" будет сообщено позднее.

Отметим, по итогам 10 туров "Рух и "Ингулец" находятся внизу турнирной таблицы. Оба коллектива борются за выживание в лиге, а потому их противостояние является весьма принципиальным.

Напомним, в Украине из-за распространения COVID-19 с 21 октября введут более жесткие меры для пассажирских перевозок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время международной паузы сборная Украины обыграла Финляндию (1:2) и упустила победу в игре с Боснией и Герцеговиной (1:1).