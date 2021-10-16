Луческу обиделся на своего форварда в победном матче со "Львовом" (видео)

Без скандала игра "Динамо" не обошлась.

В субботу, 16 октября, "Львов" в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины, который стартовал еще в пятницу игрой "Шахтер" — "Заря" (6:1), принимал "Динамо". Встреча прошла во Львове на одноименной арене и завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:4.

Победу гостям принесли точные выстрелы Виталия Буяльского, Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша (дубль). Примечательно, что именитые гости уступали по ходу встречи. Рефери поединка Екатерина Монзуль с помощью VAR назначила пенальти в ворота Георгия Бущана за игру рукой Виталия Миколенко. "Приговор" реализовал хорват Фране Чирьяк.

Примечательно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на 41-й минуте заменил нападающего Владислава Супрягу на Гармаша. В трансляцию игры попал момент, когда Мистер кричал в сторону нападающего: "Что ты делаешь?". Супряга, покидая поле, не пожал румынскому тренеру руку.

Полный видеообзор встречи:

Эта победа позволила "Динамо" (29 очков) сохранить за собой лидерство в первенстве, "Львов" (6 очков) остался на 13-й позиции. В следующем туре "Бело-синие" сыграют против "Днепра-1" (24.10.2021), а "Горожане" отправятся в гости к "Черноморцу" (23.10.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда посмотреть ближайший матч киевлян в Лиге чемпионов с "Барселоной". К слову, букмекеры не на стороне чемпиона Украины в этом противостоянии.