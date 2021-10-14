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"Барселона" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Барселона" - "Динамо" Новость обновлена 14 октября 2021, 14:53
"Барселона" - "Динамо"

"Динамо" ожидает второй выездной матч Лиги чемпионов подряд.

Киевское "Динамо" после тотального разгрома от "Баварии" в Лиге чемпионов (5:0) проведет выездной матч 3-го тура еврокубка против каталонской "Барселоны". В Украине в прямом эфире игру покажет платформа megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Для просмотра официальной трансляции поединка необходима подписка на сервисе (стоимость пробной — 29 грн). Встреча, которая состоится в столице Каталонии 20 октября, начнется в 19:45 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, по ходу которого у нас на сайте будут оперативно доступны видео голов.

Напомним, киевляне стартовали в главном еврокубке ничьей с "Бенфикой" (0:0), а каталонцы в двух стартовых турах были деклассированы "Баварией" (0:3), а затем и "Бенфикой" (3:0).

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов
Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" сохранило за собой первое место в чемпионате Украины, дав бой "Шахтеру" в Киеве (0:0). В своем следующем поединке "Бело-синие" сыграют со "Львовом". Эта игра состоится до матча с "Барселоной" и будет показана по украинскому ТВ.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Барселона #Лига Чемпионов
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