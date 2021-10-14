"Барселона" - "Динамо": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

"Барселона" принимает "Динамо" в Лиге чемпионов.

В среду, 20 октября, киевское "Динамо", которое в своем последнем еврокубковом матче потерпело разгромное поражение от "Баварии" (5:0), сыграет гостевой поединок против "Барселоны". "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в ходе которого здесь оперативно будут доступны видео голов. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча матча "Барселона" — "Динамо"

Оба коллектива после неудачного старта в ЛЧ уже сейчас рискуют досрочно прекратить борьбу за плей-офф главного еврокубка. Команды будут играть только на победу, хотя для "Динамо" и ничья в этой встрече будет за счастье. К слову, букмекеры не видят вариантов для "Бело-синих" в противостоянии с каталонцами на "Камп Ноу".

Турнирное положение обязывает команды к активной игре:

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Напомним, "Бело-синие" в первом туре ЛЧ 2021/22 сыграли вничью с португальской "Бенфикой" (0:0), а "Сине-гранатовые", в свою очередь, в 1-м туре крупно уступили мюнхенской "Баварии" (0:3), а во втором — были уничтожены "Бенфикой" (3:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, где в Украине посмотреть игру "Барселона" — "Динамо" в прямом эфире.