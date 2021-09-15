Укр

Ничья в Киеве, позор "Барселоны": результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 14 сентября

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Перед матчем "Барселона" - "Бавария" Новость обновлена 15 сентября 2021, 01:05
Перед матчем "Барселона" - "Бавария"

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов.

Во вторник, 14 сентября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны первые матчи первого тура, в частности "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" сыграло вничью с "Бенфикой".

Кроме того, не обошлось без сенсаций в первый игровой день ЛЧ. К примеру, "Янг Бойз" вырвал победу у "Манчестер Юнайтед", за который голом отметился Криштиану Роналду, а "Бавария" на "Камп Ноу" уничтожила "Барселону".

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов за 14 сентября:

"Севилья" — "Зальцбург" 1:1

"Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед" 2:1

"Барселона" — "Бавария" 0:3

"Вильярреал" — "Аталанта" 2:2

Динамо Киев — "Бенфика" 0:0

"Лилль" — "Вольфсбург" 0:0

"Мальме" — "Ювентус" 0:3

"Челси" — "Зенит" 1:0

Видеообзоры остальных игр будут добавлены здесь позднее.

В среду, 15 сентября, в Лиге чемпионов сыграет донецкий "Шахтер", которому будет противостоять "Шериф" Юрия Вернидуба. Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире в Украине. К слову, "Горняки" считаются безоговорочными фаворитами в игре с чемпионами Молдовы. Кроме того, в группе дончан состоится и центральная встреча игрового дня — "Интер" примет "Реал".

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