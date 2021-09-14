Укр

"Динамо" стартовало в Лиге чемпионов с ничьей: видеообзор матча с "Бенфикой"

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
56
"Динамо" - "Бенфика" Новость обновлена 14 сентября 2021, 23:55
"Динамо" - "Бенфика"

"Динамо" и "Бенфика" сыграли вничью.

Во вторник, 14 сентября, "Динамо" в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 принимало португальскую "Бенфику", за которую выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:0.

Киевляне за весь первый тайм создали лишь один опасный момент у ворот гостей — штрафной удар в исполнении Николая Шапаренко. Португальцы, в свою очередь, больше атаковали и больше били, однако в воротах киевлян блестяще действовал Денис Бойко. Во втором тайме картина игры не изменилась и команды свели игру к "сухой" ничьей. Правда, в компенсированное время киевляне провели две невероятные атаки: Шапаренко сначала попал в каркас ворот, а спустя минуту Николай забил гол, который был отменен из-за офсайда у Гармаша. Взятие ворот отменила система VAR.

"Динамо" 0:0 "Бенфика"

Полный видеообзор встречи будет добавлен здесь в ближайшее время.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" и "Бенфика" выступают в ЛЧ в квартете Е вместе с "Баварией" и "Барселоной". Во втором туре еврокубка "Бело-синие" сыграют на выезде с "Баварией", а "Орлы" проведут домашний поединок с "Барселоной". Обе игры состоятся 29 сентября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" перед "Бенфикой" расправилось над "Металлистом-1925" в чемпионате Украины.

Украинцам стоит готовится к подорожанию тепла
Деньги
Отопление в Украине может подорожать до 50% уже с 1 октября - кто за это заплатит
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцам стоит готовится к подорожанию тепла
Отопление в Украине может подорожать до 50% уже с 1 октября - кто за это заплатит
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Категория
Перепись
Власть решила пересчитать украинцев: как это будет и что нужно знать
Дата публикации
Категория
Руслана и Валерий Харчишин
Топ-артисты поссорились из-за денег: что не так с выплатой роялти в Украине
Дата публикации
Категория
Сертификат вакцинации
В Украине сделают "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: кто их получит и как ими пользоваться