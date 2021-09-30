Успехи украинцев, фиаско "Динамо" и рекорд Роналду: видеообзоры матчей Лиги чемпионов 29 сентября

День команд-хозяек в Лиге чемпионов.

В среду, 29 сентября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны матчи 2-го тура, в частности, "Динамо" на "Мюнхен-Арене" было уничтожено "Баварией" со счетом 5:0.

Игровой день подарил успехи командам-хозяйкам, только лишь "Севилья" не сумела дома добиться победы, сыграв вничью с "Вольфсбургом". Отметим также успехи украинских легионеров. "Аталанта" с Русланом Малиновским, "Бенфика" с Романом Яремчуком и "Зенит" с Ярославом Ракицким добыли дебютные победы в этом розыгрыше ЛЧ. Ярослав даже отдал 2 ассиста.

Кроме того, Криштиану Роналду не только забил победный гол в матче против "Вильярреала", но и побил рекорд по количеству проведенных игр в главном еврокубке. На счету Криштиану 178 поединков в ЛЧ. Предыдущее достижение принадлежало известному испанскому вратарю Икеру Касильясу (177 матчей).

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов за 29 сентября:

"Аталанта" — "Янг Бойз" 1:0

"Зенит" — "Мальме" 4:0

"Бавария" — "Динамо" 5:0

"Бенфика" — "Барселона" 3:0

"Вольфсбург" — "Севилья" 1:1

"Зальцбург" — "Лилль" 2:1

"Манчестер Юнайтед" — "Вильярреал" 2:1

"Ювентус" — "Челси" 1:0

С результатами и видеообзорами матчей второго тура ЛЧ за 28 сентября можно ознакомиться у нас на сайте.