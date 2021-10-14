"Шахтер" - "Заря" и другие: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины
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В 11-м туре чемпионата Украины будут сыграны 7 матчей.
Одиннадцатый тур чемпионата Украины по футболу сезона 2021/22 не досчитается одного матча из-за коронавируса. Тем не менее остальные игры пройдут согласно установленному расписанию.
Центральная игра тура "Шахтер" — "Заря" состоится в пятницу, 15 октября, из-за выступлений дончан, которым в следующий вторник играть с "Реалом", в Лиге чемпионов. "Динамо" сыграет свой матч УПЛ со "Львовом" в субботу, 16 октября.
Расписание трансляций матчей 11-го тура УПЛ
Пятница, 15 октября
- 17:00 "Шахтер" Донецк — "Заря" — "Футбол 1"
Суббота, 16 октября
- 14:00 — "Мариуполь" — "Металлист 1925" — "Футбол 2"
- 17:00 — "Львов" — "Динамо" Киев — "Футбол 2"
- 19:30 — "Днепр-1" — "Колос" — "Униан ТВ"
Воскресенье, 17 октября
- 14:00 — "Минай" — "Десна" — "Футбол 1"
- "Ингулец" — "Рух" Львов — перенесен.
- 19:30 — "Александрия" — "Ворскла" — "Футбол 1"
Понедельник, 18 октября
- 19:30 — "Черноморец" — "Верес" — "Футбол 1"
Кроме того, большинство матчей можно посмотреть на платформе oll.tv (требуется подписка), а игра "Днепр-1" — "Колос" будет доступна для просмотра у нас на сайте в этой статье.
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Минай" получил нового главного тренера.