"Шахтер" - "Заря" и другие: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины

В 11-м туре чемпионата Украины будут сыграны 7 матчей.

Одиннадцатый тур чемпионата Украины по футболу сезона 2021/22 не досчитается одного матча из-за коронавируса. Тем не менее остальные игры пройдут согласно установленному расписанию.

Центральная игра тура "Шахтер" — "Заря" состоится в пятницу, 15 октября, из-за выступлений дончан, которым в следующий вторник играть с "Реалом", в Лиге чемпионов. "Динамо" сыграет свой матч УПЛ со "Львовом" в субботу, 16 октября.

Расписание трансляций матчей 11-го тура УПЛ

Пятница, 15 октября

17:00 "Шахтер" Донецк — "Заря" — "Футбол 1"

Суббота, 16 октября

14:00 — "Мариуполь" — "Металлист 1925" — "Футбол 2"

17:00 — "Львов" — "Динамо" Киев — "Футбол 2"

19:30 — "Днепр-1" — "Колос" — "Униан ТВ"

Воскресенье, 17 октября

14:00 — "Минай" — "Десна" — "Футбол 1"

"Ингулец" — "Рух" Львов — перенесен .

. 19:30 — "Александрия" — "Ворскла" — "Футбол 1"

Понедельник, 18 октября

19:30 — "Черноморец" — "Верес" — "Футбол 1"

Кроме того, большинство матчей можно посмотреть на платформе oll.tv (требуется подписка), а игра "Днепр-1" — "Колос" будет доступна для просмотра у нас на сайте в этой статье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Минай" получил нового главного тренера.