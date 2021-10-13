Укр

"Шахтер" - "Реал": где и когда смотреть игру Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
106
"Шахтер" - "Реал" Новость обновлена 13 октября 2021, 17:26
"Шахтер" - "Реал"

"Шахтеру" предстоит серьезное испытание.

Международная пауза в европейскому футболе завершилась, и сборники вернулись в свои клубы. Уже во вторник, 19 октября, "Шахтер", игроки которого на днях помогли национальной команде в отборе на ЧМ-2022, в рамках матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 принимает "Реал". Встречу, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, покажет megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В прямом эфире поединок "Шахтер" — "Реал" будет показан на платформе megogo (требуется подписка). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, в ходе которой у нас на сайте будут оперативно добавлены видео голов, а по окончании матча — лучшие моменты поединка.

Напомним, "Шахтер" и "Реал" в ЛЧ выступают в группе D, вместе с "Шерифом" и "Интером". "Горняки" в первых турах проиграли чемпиону Молдавии (0:2), а также сыграли вничью с победителем Серии А (0:0). Таким образом, подопечные Роберто Де Дзерби занимают четвертое место в квартете.

Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов
Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" опубликовал финансовый отчет по итогам сезона 2020/21.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Реал #Лига Чемпионов
Школа
Украина
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Школа
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Категория
Молочка подорожает, по мясу пока еще думают
Последствия газовых скачков: рост цен на голубое топливо приведет к подорожанию молочки
Дата публикации
Категория
Сеть пестрит объявлениями о сертификатах-подделках
Липовая вакцинация: купить фальшивый COVID-сертификат в Украине слишком легко, но за это могут наказать
Дата публикации
Категория
В среду, 13 октября, в Украине прогнозируют ливни
Украину накрыли дожди и похолодание, но в некоторые области тепло еще вернется
Дата публикации
Категория
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине
Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине