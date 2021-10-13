"Шахтер" - "Реал": где и когда смотреть игру Лиги чемпионов

"Шахтеру" предстоит серьезное испытание.

Международная пауза в европейскому футболе завершилась, и сборники вернулись в свои клубы. Уже во вторник, 19 октября, "Шахтер", игроки которого на днях помогли национальной команде в отборе на ЧМ-2022, в рамках матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 принимает "Реал". Встречу, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, покажет megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В прямом эфире поединок "Шахтер" — "Реал" будет показан на платформе megogo (требуется подписка). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, в ходе которой у нас на сайте будут оперативно добавлены видео голов, а по окончании матча — лучшие моменты поединка.

Напомним, "Шахтер" и "Реал" в ЛЧ выступают в группе D, вместе с "Шерифом" и "Интером". "Горняки" в первых турах проиграли чемпиону Молдавии (0:2), а также сыграли вничью с победителем Серии А (0:0). Таким образом, подопечные Роберто Де Дзерби занимают четвертое место в квартете.

Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" опубликовал финансовый отчет по итогам сезона 2020/21.