"Шахтер" - "Реал": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" даст бой "Реалу" в Киеве.

Во вторник, 19 октября, донецкий "Шахтер", который не сумел догнать "Динамо" по итогам украинского Эль-Класико (0:0), принимает мадридский "Реал" в Киеве на НСК "Олимпийский". "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по местному времени. Кроме того, в этой статье будут добавлены для просмотра видео голов.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Реал"

Ситуация в группе D ЛЧ обязывает обе команды побеждать, при чем "Шахтер" в случае поражения рискует и вовсе остаться без еврокубков, учитывая сенсационный дебют в Европе "Шерифа" Юрия Вернидуба. К слову, у "Сливочных" есть дополнительная мотивация в этой встрече, ведь в прошлом розыгрыше ЛЧ "Горняки" дважды обыграли "Королевский клуб" (2:3) и (2:0).

Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов

Отметим, дончане и мадридцы в главном еврокубке выступают в квартете D, вместе с "Шерифом" и "Интером". "Горняки" стартовали в турнире с сенсационного поражения в гостях от чемпиона Молдавии (0:2), а во втором туре "Шахтер" дал бой "Нерадзурри" в Киеве (0:0). Таким образом, донецкий коллектив расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры почти не дают шансов "Горнякам", а игру можно будет посмотреть по ТВ в Украине.