"Шериф" Вернидуба сотворил сенсацию в матче с "Реалом" (видео)

В Лиге чемпионов произошла громкая сенсация.

Во вторник, 28 сентября, "Реал" в рамках матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 принимал "Шериф", который в первом туре ЛЧ переиграл "Шахтер". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась сенсационной победой гостей со счетом 1:2.

За хозяев гол оформил Карим Бензема, который реализовал пенальти. А у гостей, которых тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, забитыми мячами отметились Джасурбек Яхшибоев, открывший счет в игре, и Себастьян Тилль, принесший победу чемпионам Молдовы на 90-й минуте встречи.

Читайте также: Категория Новости СНГ Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина История Приднестровья до боли напоминает то, что сейчас происходит в ОРДЛО. Какие уроки может извлечь Украина из молдавской "ДНР" — в материале "Телеграфа"

"Реал" 1:2 "Шериф"

Голы: Бензема 65ʼ (с пенальти) — Яхшибоев 25ʼ, Тилль 90ʼ

Ранее "Телеграф" сообщал, что в группе D был сыгран еще один матч. В Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Интером". Таким образом, после двух туров лидерство в квартете с 6 очками захватил "Шериф", "Реал" с тремя баллами — второй, а "Шахтер" и "Интер" набрали по 1 очку и занимают 4-е и 3-е места соответственно.

"Телеграф" напоминает, что "Реал" в 1-м туре ЛЧ минимально обыграл "Интер" на выезде.