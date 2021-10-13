"Шахтер" - "Реал": что говорят букмекеры

Букмекеры не верят в "Горняков".

Донецкий "Шахтер", который недавно не сумел обыграть "Динамо" в центральном поединке 10-го тура УПЛ (0:0), является аутсайдером матча 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 с "Реалом".

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению аналитиков, "Горнякам" нечего ловить в этой игре, а коэффициент на их успех равен 5,80. В то же время победа гостей оценивается в 1,55, а ничья — в 4,30. Добавим, что специалисты считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 0:1 (8,50), 0:2 (8,80) или 1:1 (8,60).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Реал" (данные за 13 октября):

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 5,80 — ничья 4,30 — победа "Реала" 1,55)

Турнирное положение Шахтера в Лиге чемпионов

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" провалил старт в Лиге чемпионов, сенсационно уступив "Шерифу" (0:2). "Горняки" немного исправили положение дел ничьей с "Интером" (0:0), однако все равно остались на последнем месте в квартете D. Примечательно, что "Реал" также умудрился проиграть чемпиону Молдавии (1:2), при чем мадридцы опозорились дома.