"Шахтер" дал бой "Интеру" в Киеве (видео)

"Шахтер" и "Интер" голов не забивали.

Во вторник, 28 сентября, "Шахтер", который на днях разгромил "Верес" в первенстве в Украине, в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22 принимал миланский "Интер". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 0:0.

"Горняки" в первом тайме владели преимуществом, однако более остро действовал "Интер". В середине тайма Николо Барелла потряс каркас ворота Андрея Пятова. Дончане на все это ответили несколькими выпадами, которые впрочем дивидендов не принесли. Во втором тайме "Шахтер" начал здорово, полностью переиграв гостей. Педриньо чудом на замкнул прострел с правого фланга, а затем игра успокоилась. Лишь под занавес встречи "Интер" взорвался, но Пятов блестяще действовал в рамке ворот, принеся своей команде заслуженное очко.

"Шахтер" 0:0 "Интер"

Полный видеообзор встречи:

"Телеграф" напоминает, что в первом туре ЛЧ "Горняки" умудрились проиграть "Шерифу" (2:0), а "Нерадзурри" уступили "Реалу" (0:1). Отметим, чемпионы Молдавии и Испании сыграют сегодня, 28 сентября, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" обыграл "Динамо" в игре за Суперкубок Украины-2021.